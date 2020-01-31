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Şimdi veda zamanı! Luyindama ve Nagatomo...

Kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan yönetimi bugün kritik hamleler yapacak... Sarı-Kırmızılılar planlamasında olmayan 'nun sözleşmesini feshedecek. Japon yıldızın sözleşmesinin dondurulması da ihtimal dahilinde... Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 'nın da sözleşmesi dondurulacak.

Şimdi veda zamanı!
Kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray yönetimi bugün kritik hamleler yapacak... Sarı-Kırmızılılar planlamasında olmayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini feshedecek. Japon yıldızın sözleşmesinin dondurulması da ihtimal dahilinde... Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Cristian Luyindama'nın da sözleşmesi dondurulacak.



Kongolu yıldız önümüzdeki sezon başından itibaren takıma geri dönecek.

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