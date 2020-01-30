Trabzonspor ile cumartesi günü kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımını derbiye motive etmek için yoğun çaba harcıyor. Takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Yanal, oyuncularına işte böyle seslendi:
TRİBÜNLERE KULAĞINIZI TIKAYIN
"Trabzon'da ateşli bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Tribünlere kulaklarınızı tıkayın ve gerginlikten uzak kalın. Sakin kalmak bu maçın şifresi olacak. Sadece futbola odaklanın"
HEP BİRLİKTE SAVAŞALIM
"Başakşehir maçındaki gibi hep birlikte savunma yapıp hep birlikte hücuma çıkalım. Kenetlerek Trabzon'dan galip dönelim. Alacağımız 3 puan bizi farklı yerlere taşıyacak"
TRABZON'U EZBERLETİYOR
Ersun Yanal, takımına Trabzonspor'un maç kasetlerini izleterek, rakiplerini ezberletiyor.
TRABZON'A EN İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ
FB TV'ye konuşan Vedat Muriç, Trabzonspor maçını kazanarak şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi. Muriç, "Trabzon'a en iyi şekilde gidiyoruz. Takım olarak formdayız" dedi.
TRİBÜNLERE KULAĞINIZI TIKAYIN
"Trabzon'da ateşli bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Tribünlere kulaklarınızı tıkayın ve gerginlikten uzak kalın. Sakin kalmak bu maçın şifresi olacak. Sadece futbola odaklanın"
HEP BİRLİKTE SAVAŞALIM
"Başakşehir maçındaki gibi hep birlikte savunma yapıp hep birlikte hücuma çıkalım. Kenetlerek Trabzon'dan galip dönelim. Alacağımız 3 puan bizi farklı yerlere taşıyacak"
TRABZON'U EZBERLETİYOR
Ersun Yanal, takımına Trabzonspor'un maç kasetlerini izleterek, rakiplerini ezberletiyor.
TRABZON'A EN İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ
FB TV'ye konuşan Vedat Muriç, Trabzonspor maçını kazanarak şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi. Muriç, "Trabzon'a en iyi şekilde gidiyoruz. Takım olarak formdayız" dedi.
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