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Rodriguez’den kötü haber!

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bir türlü transferini bitiremediği Ricardo Rodriguez'in Napoli ile görüştüğünü yazdı. Haberde, Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun eski öğrencisini istediği belirtildi.

Rodriguez’den kötü haber!
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bir türlü transferini bitiremediği Ricardo Rodriguez'in Napoli ile görüştüğünü yazdı. Haberde, Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun eski öğrencisini istediği belirtildi.

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