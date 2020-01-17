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4 köşe!

son 16 turu ilk maçında , ’yi 4 golle geçti. Galibiyet golleri (2) , ve Diego’dan geldi...

Antalyaspor 4 köşe!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe'yi 4-3 mağlup etti. ekibinin gollerini 10. dakikada , 18'de , 67'de Diego Angelo ve 83'te Harun Alpsoy kaydetti.

TITI KIZARDI
Göztepe'nin sayıları ise 1. dakikada Andre Castro, 44'te Deniz Kadah ve 74'te Murat Paluli'den geldi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Göztepe'nin stoperi Titi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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