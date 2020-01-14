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Beşiktaş’ta start verildi

Beşiktaş Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı... Tedavileri süren Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Lens antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş’ta start verildi
Kartal Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Tedavileri süren Ljajic, Dorukhan ve Lens antrenmanda yer almadı.

SİVAS BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkacak. En pahalı tribün 875 TL ile 1903 C tribünü olurken en ucuz bilet 100 TL'den satışa çıkacak

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