Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin hoca doğru karar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'e güvendiklerini belirterek, "Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı takımı teslim etmezdik" dedi. Ağaoğlu transfer konusunda ise "Kriterlerimize uyduğu takdirde belki 1 oyuncu alabiliriz. Ama transfer konusunda kimse fazla umutlanmasın" yorumunu yaptı.
- Spor
- 13.01.2020
- Gazete
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