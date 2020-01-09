Çok kötü geçen ilk yarının ardından ara transfere çok hızlı bir giriş yapan Galatasaray çok farklı bir şekilde taraftarının önüne çıkmaya hazırlanıyor. Resmi imzayı atan Henry Onyekuru ve Saracchi ile transferi an meselesi olan Jesse Sekidika takımın kimliğini değiştirecek.
HÜCUMA RENK KATACAKLAR
Üç futbolcu öncelikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'da en çok eleştirilen nokta olan 'hız' konusunda büyük katkı yapacak... Ayrıca çabuklukları ile de hücuma çeşitlilik katacaklar.
TARAFTARIN İSTEDİĞİ TAKIM!
Yaşları çok genç olan Onyekuru, Sarachhi ve Sekidika'nin mücadeleci futbollarıyla ortaya çok daha hırslı bir takım çıkacak. Taraftarların arzuladığı Galatasaray sahada olacak.
DEĞİŞİM DEVAM EDECEK
Cimbom'un büyük değişimi bununla da sınırlı kalmayacak. Stoper transferi için büyük çaba harcayan G.Saray, Sivas ile 10 puanlık farka rağmen şampiyonluğa yürekten inanıyor.
ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Monaco'da fazla forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Henry Onyekuru arkadaşlarıyla açığı kapatmak için özel olarak hazırlanıyor. Fizyoterapist eşliğinde ekstra çalışmalar yapan Nijeryalı yıldızın Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giymesi planlanıyor.
BABEL'İN FORMASI ONUN!
Sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru, Ajax'a transferi an meselesi olan Ryan Babel'in yerine sol kanatta görev yapacak.
SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ BUGÜN ASLAN OLACAK!
Galatasaray ile her konuda anlaşma sağlayan Jesse Sekidika dün Eskişehirspor ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı yıldız bugün Cimbom'a 3.5 yıllık imza atacak. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Jesse için bir kulüple ciddi bir rakamda anlaşma sağlamıştık. Menajeriyle de konuştuk ama Jesse'yi ikna edemedik" dedi.
HÜCUMA RENK KATACAKLAR
Üç futbolcu öncelikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'da en çok eleştirilen nokta olan 'hız' konusunda büyük katkı yapacak... Ayrıca çabuklukları ile de hücuma çeşitlilik katacaklar.
TARAFTARIN İSTEDİĞİ TAKIM!
Yaşları çok genç olan Onyekuru, Sarachhi ve Sekidika'nin mücadeleci futbollarıyla ortaya çok daha hırslı bir takım çıkacak. Taraftarların arzuladığı Galatasaray sahada olacak.
DEĞİŞİM DEVAM EDECEK
Cimbom'un büyük değişimi bununla da sınırlı kalmayacak. Stoper transferi için büyük çaba harcayan G.Saray, Sivas ile 10 puanlık farka rağmen şampiyonluğa yürekten inanıyor.
ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Monaco'da fazla forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Henry Onyekuru arkadaşlarıyla açığı kapatmak için özel olarak hazırlanıyor. Fizyoterapist eşliğinde ekstra çalışmalar yapan Nijeryalı yıldızın Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giymesi planlanıyor.
BABEL'İN FORMASI ONUN!
Sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru, Ajax'a transferi an meselesi olan Ryan Babel'in yerine sol kanatta görev yapacak.
SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ BUGÜN ASLAN OLACAK!
Galatasaray ile her konuda anlaşma sağlayan Jesse Sekidika dün Eskişehirspor ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı yıldız bugün Cimbom'a 3.5 yıllık imza atacak. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Jesse için bir kulüple ciddi bir rakamda anlaşma sağlamıştık. Menajeriyle de konuştuk ama Jesse'yi ikna edemedik" dedi.
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