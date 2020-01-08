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Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 1 dakika bile tereddüt etmedim

’in başarılı olacağına yürekten inandığını söyleyen Ağaoğlu, “Bir saniye bile düşünmeden kendisiyle devam kararı aldık... Ona çok güveniyoruz” diye konuştu

1 dakika bile tereddüt etmedim
Antalya kampında arkadaşımız Yunus Emre Sel'e konuşan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çiçeği burnunda Hüseyin Çimşir'e büyük destek verdi. Ağaoğlu, "Hocamız zaten takımı tanıyor ve biliyor. Böyle bir değişim yaşanacağı anda bir saniye bile tereddüt etmeden kendisiyle devam kararı aldık. Bilgi ve becerilerine sonuna kadar güvendiğimiz gibi bu süreci en iyi şekilde sürdürmesi için her an her saniye yanında olacağız" ifadesini kullandı.



FUTBOLCULARIYLA ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR
Teknik direktör dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı. Genç hocanın oyuncularıyla tek tek ilgilenmesi de dikkatleri çekiyor.



Yeni transfer Badou Ndiaye'nin takıma çabuk uyum sağladığı gözlendi.

ÇİMŞİR'Lİ TRABZONSPOR İLK SINAVINA ÇIKIYOR
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçına çıkacak. Fırtına bugün 14.30'da Bursaspor ile karşılaşacak.



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