Abdullah Avcı, Antalya kampında konuştu. Tecrübeli hoca, 'TFF ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak' açıklamasını yaptı. Abdullah Avcı, Antalya kampında konuştu. Tecrübeli hoca, 'TFF ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak' açıklamasını yaptı.
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