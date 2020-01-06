Bugünkü
Takvim

: Gelenler ve gidenler olacak

, kampında konuştu. Tecrübeli hoca, " ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. tabii ki gelenler, gidenler olacak" açıklamasını yaptı.

Avcı: Gelenler ve gidenler olacak
Abdullah Avcı, kampında konuştu. Tecrübeli hoca, "TFF ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. tabii ki gelenler, gidenler olacak" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı: Gelenler ve gidenler olacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri