Terim’den yeni yıl mesajı G.Saray'ın hocası Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yıl mesajı verdi. Terim, "Şükürlerimizin bol, 'iyi ki'lerimizin çok, sağlığımızın ve huzurumuzun daim olacağı bir yıl diliyoruz" dedi.

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yıl mesajı verdi. Terim, "Şükürlerimizin bol, 'iyi ki'lerimizin çok, sağlığımızın ve huzurumuzun daim olacağı bir yıl diliyoruz" dedi.



AİLESİYLE KUTLADI

Terim, yeni yıla eşi, kızları ve damatlarıyla birlikte girdi. TÜM MANŞETLER