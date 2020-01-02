Terim’den yeni yıl mesajı

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yıl mesajı verdi. Terim, "Şükürlerimizin bol, 'iyi ki'lerimizin çok, sağlığımızın ve huzurumuzun daim olacağı bir yıl diliyoruz" dedi.
AİLESİYLE KUTLADI
Terim, yeni yıla eşi, kızları ve damatlarıyla birlikte girdi.
AİLESİYLE KUTLADI
Terim, yeni yıla eşi, kızları ve damatlarıyla birlikte girdi.
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