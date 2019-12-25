İddaa’nın favorisi Fenerbahçe İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe için 2.70, Beşiktaş ve Sivas için 4.50, Galatasaray için 6.50, Trabzon için 8.00 oranı verildi. Şampiyonluğun favorisi açık ara Fener oldu.

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe için 2.70, Beşiktaş ve Sivas için 4.50, Galatasaray için 6.50, Trabzon için 8.00 oranı verildi. Şampiyonluğun favorisi açık ara Fener oldu. TÜM MANŞETLER