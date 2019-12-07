Fenerbahçe'de sakatlık kabusu... Sarı-Lacivertliler'in Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç sakatlandı.
YARIDA BIRAKTILAR
Adalesinde sertleşme olan Serdar, 46'da yerini Ferdi'ye bıraktı. Emre ise 57'de sahayı terk etti. Son olarak gecenin yıldızı Muriç, 77'de oyundan çıktı.
YARIDA BIRAKTILAR
Adalesinde sertleşme olan Serdar, 46'da yerini Ferdi'ye bıraktı. Emre ise 57'de sahayı terk etti. Son olarak gecenin yıldızı Muriç, 77'de oyundan çıktı.
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