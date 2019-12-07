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Fener’e 3 şok birden! , ve ...

'de sakatlık kabusu...Fenerbahçe’de karşısında sakatlanan , ve maça devam edemedi

Fener’e 3 şok birden!
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu... Sarı-Lacivertliler'in ile oynadığı maçta , ve sakatlandı.

YARIDA BIRAKTILAR
Adalesinde sertleşme olan Serdar, 46'da yerini Ferdi'ye bıraktı. Emre ise 57'de sahayı terk etti. Son olarak gecenin yıldızı Muriç, 77'de oyundan çıktı.

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