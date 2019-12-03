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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:34

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

5. tur ilk maçında , 1. Lig ekibi ’u ağırlıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

5. tur ilk maçında , 1. Lig ekibi 'u ağırlıyor.

Saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı canlı yayın olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muric

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem

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