Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlıyor.
Saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı canlı yayın olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muric
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem
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