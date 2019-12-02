Başakşehir’den seriye devam Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi.

M edipol Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.



MÜTHİŞ GOL

Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi. TÜM MANŞETLER