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Başakşehir’den seriye devam

Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi.

Başakşehir’den seriye devam
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

MÜTHİŞ GOL
Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi.

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