Başakşehir’den seriye devam

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
MÜTHİŞ GOL
Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi.
MÜTHİŞ GOL
Okan Buruk'un öğrencileri ligde alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda sahneye çıkan Clichy mükemmel bir gol atarken skoru oyuna sonradan giren Aleksic belirledi.
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