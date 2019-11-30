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Cimbom eski yıldızı Onyekuru ve Brezilyalı sol bek Jorge’nin peşinde

Sarı-Kırmızılılar, ’yu yeniden Florya’ya getirmekte kararlı... Menajeri ile G.Saray Yönetimi son bir kez daha görüşecek... Aslan'ın diğer hedefi ise Santos'ta kiralık oynayan Jorge... Brezilya kulübü opsiyon hakkını kullanmazsa Sarı-Kırmızılılar işi bitirecek.

Aslan’dan çifte atak
G.Saray ara transfer döneminde iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 'yu 1.5 yıllığna kiralamak istiyor. Yönetim, Onyekuru'nun menajeri ile son bir kez daha görüşecek.

MONACO'DAN TRANSFERE ONAY
Fransız ekibinde forma şansı bulamayan Onyekuru için Monaco'nun Galatasaray'a 'Olur' cevabı verdiği öğrenildi. Aslan'ın diğer hedefi ise bonservisi Monaco'da olan sol bek Jorge.



TRANSFERİ SANTOS'A BAĞLI
23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Santos'ta kiralık oynuyor. Sene sonunda sözleşmesi bitiyor. Opsiyon hakkı Brezilya ekibinde. Eğer Monaco'ya dönerse Aslan işi bitirecek.

SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Henry Onyekuru bu sezon Monaco'da 1 lig maçında forma giydi. 1 asist yaptı.

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