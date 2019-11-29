Sporcu gençlere yüzde 100 destek Sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar" dedi.

Sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar" dedi. TÜM MANŞETLER