Cimbom, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba, dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.
- Spor
- 28.11.2019
- Gazete
Galatasaray’a Emre Akbaba müjdesi
Cimbom, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba, dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.
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