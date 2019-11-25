Bugünkü
Takvim

’ın kararları Y.-F.Bahçe maçına damgasını vurdu

Yeni - F.Bahçe maçında hakem kararları çok tartışıldı. Malatya’nın golünü iptal eden Kalkavan, VAR incelemesiyle Fener lehine penaltı çaldı. Kanarya Acquah’ın da atılmasını bekledi.

Kalkavan’a itiraz 'VAR'
Yeni - F.Bahçe maçında hakem kararları çok tartışıldı. İlk olarak F.Bahçe, Acquah'ın Ozan'ın ayağına bastığı pozisyonda kırmızı kart bekledi, ancak Kalkavan 'devam' dedi. 40'ta ise Malatya'nın Mina ile bulduğu gol 'faul' gerekçesiyle iptal edildi. Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitmedi. 45+4'te ise Farnolle'nin Moses'a müdahalesi sonrası Kalkavan, VAR incelemesi sonrdası penaltıyı işaret etti. Malatya cephesi bu karara da itiraz etti. Kaçan penaltıda ise F.Bahçe tekrar bekledi.





Malatya'nın Mina ile bulduğu gol, kaleciye faul gerekçesiyle iptal oldu.



Faronelle'nin Moses'a müdahalesi sonrası hakem VAR incelemesiyle penaltıyı verdi.



Kaçan penaltıda, F.Bahçe, kalecinin çizgide olmaması ve oyuncuların ceza sahasına erken girmesi sebebiyle tekar bekledi. Hakem aynı görüşte değildi.



Acquah'ın Ozan'ın ayağına bastığı topta F.Bahçe kırmızı kart bekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMete Kalkavan’ın kararları Y.Malatya-F.Bahçe maçına damgasını vurdu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri