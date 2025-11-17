Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da, "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından İndere bölgesinde bulunan Zey köyünde, Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesinin evine konuk oldu.
Ziyaretinde Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, sohbet sırasında Kizir'e çocuklarının sayısını ve yaşlarını sordu.
Başkan Erdoğan'ın yaşadıkları ev hakkında yönelttiği sorular üzerine evlerinin 3 +1 ve çok güzel olduğunu anlatan Fahri Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız, çok sağ olun emeklerinize sağlık." dedi.
Başkan Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi. Kizir'in kayınbabasına dönerek, "Eşinin kıymetini bildin mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "50. yılımızı kutladık." yanıtını aldı.
AİLENİN KIZIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, bu esnada tıp okuduğu için Muğla'da olan evin kızı Aybüke ile de telefonda görüştü.