Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Zey köyünde Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan, ailenin Manisa’da Tıp okuyan kızı Aybüke ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bu akşam sizin eve misafir olduk bize gayet güzel ikramlarda bulundular. İnşallah bir de senin elinden yeriz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da, "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından İndere bölgesinde bulunan Zey köyünde, Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesinin evine konuk oldu.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Ziyaretinde Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, sohbet sırasında Kizir'e çocuklarının sayısını ve yaşlarını sordu.

Başkan Erdoğan'ın yaşadıkları ev hakkında yönelttiği sorular üzerine evlerinin 3 +1 ve çok güzel olduğunu anlatan Fahri Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız, çok sağ olun emeklerinize sağlık." dedi.

Başkan Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi. Kizir'in kayınbabasına dönerek, "Eşinin kıymetini bildin mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "50. yılımızı kutladık." yanıtını aldı.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti.

AİLENİN KIZIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, bu esnada tıp okuduğu için Muğla'da olan evin kızı Aybüke ile de telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti.

"BENİM AYBÜKE'M BİR BAŞKADIR"

Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde torununun da adının Aybüke olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aybüke, hayırlı akşamlar. Benim torunumun adının da Aybüke olduğunu biliyor musun? Şu anda onlar Katar'da. Benim Aybüke'm bir başkadır. Çok severim kendisini. Sümeyye kızımın büyük kızıdır. Onun bir ufağı Asım'dır. Sen şu anda Manisa'dasın. Dersler nasıl gidiyor, hangi bölümdesin? Tıp mı okuyorsun? Allah yar ve yardımcın olsun.

Biz bu akşam sizin eve misafir olduk. Gayet güzel bize ikramlarda bulundular. Halan bize güzel ikramlar hazırlamış. İnşallah Allah nasip ederse bir de senin elinden yeriz."

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Aybüke ise kendisine başarı dileyen Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Öte yandan Kizir ailesi, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret esnasında genç bir kız da Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portrelerini çizdiği kara kalem resimleri hediye etti.

