Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti. (AA)

"BENİM AYBÜKE'M BİR BAŞKADIR"

Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde torununun da adının Aybüke olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aybüke, hayırlı akşamlar. Benim torunumun adının da Aybüke olduğunu biliyor musun? Şu anda onlar Katar'da. Benim Aybüke'm bir başkadır. Çok severim kendisini. Sümeyye kızımın büyük kızıdır. Onun bir ufağı Asım'dır. Sen şu anda Manisa'dasın. Dersler nasıl gidiyor, hangi bölümdesin? Tıp mı okuyorsun? Allah yar ve yardımcın olsun.

Biz bu akşam sizin eve misafir olduk. Gayet güzel bize ikramlarda bulundular. Halan bize güzel ikramlar hazırlamış. İnşallah Allah nasip ederse bir de senin elinden yeriz."