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Şenol Güneş: Kazanmak sevindirici

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anddora maçında oynanan futbolun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Güneş, Andorra maçı sonrası, “Kazanarak bitirmek Sevindirici. Ciddiyeti bırakmadık. Mutluyuz... ” dedi.

Kazanmak sevindirici
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anddora maçında oynanan futbolun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Güneş, "Gruptan çıkmış olmamıza rağmen ciddiyeti bırakmadık. Genç oyuncularım çok iyi mücadele etti. Performansları sevindiriciydi. Takım olarak iyi yoldayız. Her geçen gün gelişiyoruz" diye konuştu.

GÜNEŞ'TEN 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, son İzlanda maçına göre Andorra karşılaşmasının ilk 11'inde 8 oyuncu değiştirdi. Uğurcan, Nazım, Ozan Kabak, Ahmed, Ömer gibi isimler 11'de şans buldu.

OZAN KABAK: ÇOK MUTLUYUM
A Milli Takım formasını dün ilk kez giyen Ozan Kabak, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Umarım uzun yıllar bu gururu yaşarım" dedi.

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