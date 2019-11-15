Başkan Ali Koç Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım ayı sayısına yazdığı yazıda net mesajlar verdi.
BİZE KARŞI HATALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çeşitli engellere maruz kaldıklarını belirten Başkan Koç, "Kazandığımız maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmedi. Ama Kayseri maçının hakemine verildi. Bu bir mesajdır" dedi.
BUNDAN SONRASINA BAKACAĞIZ
Şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini ve Fenerbahçe'yi engelleyemeyeceklerini belirten Koç, "Mesaj riski barındıran atamalar bakalım nasıl devam edecek" ifadesini kullandı.
BİZE KARŞI HATALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çeşitli engellere maruz kaldıklarını belirten Başkan Koç, "Kazandığımız maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmedi. Ama Kayseri maçının hakemine verildi. Bu bir mesajdır" dedi.
BUNDAN SONRASINA BAKACAĞIZ
Şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini ve Fenerbahçe'yi engelleyemeyeceklerini belirten Koç, "Mesaj riski barındıran atamalar bakalım nasıl devam edecek" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.