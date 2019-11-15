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Başkanı : Şampiyonluğumuz engellenemez

Başkanı , Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım ayı sayısına yazdığı yazıda net mesajlar verdi. Koç, “Kazandığımız maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmedi. maçının hakemine ise verildi. Her şeye rağmen şampiyon biz olacağız” dedi.

Şampiyonluğumuz engellenemez
Başkan Dergisi'nin Kasım ayı sayısına yazdığı yazıda net mesajlar verdi.

BİZE KARŞI HATALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çeşitli engellere maruz kaldıklarını belirten Başkan Koç, "Kazandığımız maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmedi. Ama maçının hakemine verildi. Bu bir mesajdır" dedi.



BUNDAN SONRASINA BAKACAĞIZ
Şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini ve Fenerbahçe'yi engelleyemeyeceklerini belirten Koç, "Mesaj riski barındıran atamalar bakalım nasıl devam edecek" ifadesini kullandı.



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