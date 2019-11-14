Bugünkü
Takvim

gözünü Toloi’ye dikti! 'yı Devler Ligi'ne taşımıştı...

’da Sampdoria- maçını izleyen , Atalanta’nın lı stoperi için not tuttu. Atalanta'da son sezonunu geçiren 29 yaşındaki Toloi için yakın zamanda resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.



Fenerbahçe hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sampdoria- Atalanta maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe gözünü Toloi’ye dikti! Atalanta'yı Devler Ligi'ne taşımıştı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri