Hayata dönüş

Cimbom kendine geldi... Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray dün Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanmayı başardı. Üst üste 2. galibiyetini alan Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 21. dakikada ilk gol geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram göğüs kontrolü yaptıktan sonra sol ayağıyla süper vurdu: 0-1.
EMRE ORTALADI, FEGHOULİ BİTİRDİ
43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Taşdemir'in yerden sert ortasına Feghouli arka direkte dokundu: 0-2. 51'de Oğuz'un şutu yan ağlarda kaldı. 55'te Papy boş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu.
ÜÇÜNCÜ GOLE DİREKLER 'DUR' DEDİ!
70. dakikada hızlı gelişen atakta Feghouli'nin şutunda top direkten sekip kaleci Günay'ın ellerinde kaldı. 81'de Cezayirli futbolcu bu kez frikikte direği geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 2-0 bitti.
FLORİN ANDONE ŞOK ETTİ!
Falcao'nun yokluğunda en büyük gol umudu olan Florin Andone dizinden sakatlandı. Rumen yıldız 11. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
MUSLERA YERE BİLE YATMADI
Galatasaray, Gazişehir'e pozisyon vermezken, kaleci Muslera, dünkü maçı kurtarış yapmadan tamamladı. Cimbom, bu sezon ligde 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
AHMET ÇALIK GÖZE GİRDİ
Fatih Terim'in Rize maçında olduğu gibi ilk 11'de şans verdiği Ahmet Çalık çok başarılı bir oyun ortaya koydu. 3'lü savunmanın ortasında forma giyen tecrübeli futbolcu önümüzdeki haftalar için de 11'e göz kırptı.
FEGHOULİ EN SONUNDA SEZONU AÇTI!
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren isimlerden biri olan ancak bu sezona çok kötü bir başlayan Sofiane Feghouli açılışı yaptı!.. Bu sezon oynadığı 11 resmi maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Cezayirli yıldız dün Gaziantep'te ağları havalandırdı.
1 GOL ATTI, 2 KEZ DE DİREKLERE TAKILDI!
Gecenin en başarılı isimlerinden Feghouli büyük şanssızlıklar yaşadı. Cezayirli yıldızın iki şutu direkten döndü.
ÖMER'LE BAYRAM GELDİ!
Sezon başı gönderilmesi düşünülen Ömer Bayram küllerinden doğdu. Orta sahadaki performansı sonrası Terim'in gözdeleri arasına giren yıldız futbolcu Gaziantep'e süper bir gol attı. Ligde 1 gol ve 3 asiste ulaşan Ömer 4 gol ve 1 asistli Babel'in ardından en çok skor katkısı veren ismi oldu.
EMRE ORTALADI, FEGHOULİ BİTİRDİ
43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Taşdemir'in yerden sert ortasına Feghouli arka direkte dokundu: 0-2. 51'de Oğuz'un şutu yan ağlarda kaldı. 55'te Papy boş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu.
ÜÇÜNCÜ GOLE DİREKLER 'DUR' DEDİ!
70. dakikada hızlı gelişen atakta Feghouli'nin şutunda top direkten sekip kaleci Günay'ın ellerinde kaldı. 81'de Cezayirli futbolcu bu kez frikikte direği geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 2-0 bitti.
FLORİN ANDONE ŞOK ETTİ!
Falcao'nun yokluğunda en büyük gol umudu olan Florin Andone dizinden sakatlandı. Rumen yıldız 11. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
MUSLERA YERE BİLE YATMADI
Galatasaray, Gazişehir'e pozisyon vermezken, kaleci Muslera, dünkü maçı kurtarış yapmadan tamamladı. Cimbom, bu sezon ligde 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
AHMET ÇALIK GÖZE GİRDİ
Fatih Terim'in Rize maçında olduğu gibi ilk 11'de şans verdiği Ahmet Çalık çok başarılı bir oyun ortaya koydu. 3'lü savunmanın ortasında forma giyen tecrübeli futbolcu önümüzdeki haftalar için de 11'e göz kırptı.
FEGHOULİ EN SONUNDA SEZONU AÇTI!
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren isimlerden biri olan ancak bu sezona çok kötü bir başlayan Sofiane Feghouli açılışı yaptı!.. Bu sezon oynadığı 11 resmi maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Cezayirli yıldız dün Gaziantep'te ağları havalandırdı.
1 GOL ATTI, 2 KEZ DE DİREKLERE TAKILDI!
Gecenin en başarılı isimlerinden Feghouli büyük şanssızlıklar yaşadı. Cezayirli yıldızın iki şutu direkten döndü.
ÖMER'LE BAYRAM GELDİ!
Sezon başı gönderilmesi düşünülen Ömer Bayram küllerinden doğdu. Orta sahadaki performansı sonrası Terim'in gözdeleri arasına giren yıldız futbolcu Gaziantep'e süper bir gol attı. Ligde 1 gol ve 3 asiste ulaşan Ömer 4 gol ve 1 asistli Babel'in ardından en çok skor katkısı veren ismi oldu.
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