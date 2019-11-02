41 kere maşallah

Galatasaray evinde rakiplerine geçit vermiyor... Dün Çaykur Rizespor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 41 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip olan Cimbom, tarihinin de bu kulvardaki en iyi istatistiğine imza atmış durumda. Cimbom 41 maçlık bu seride 34 maçtan galibiyetle ayrılırken, 7 karşılaşma ise berareberlikle sonuçlandı.
30 BİN TARAFTAR DESTEK VERDİ
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki son lig yenilgisini ise 2017 yılında Kasımpaşa'ya karşı almıştı. Sahasında oynadığı maçlarda taraftarının da desteğiyle fırtına gibi esen Galatasaray'ı dün akşamki Çaykur Çaykur Rizespor maçında tribünden 30 bin taraftar destekledi.
RİZE'YE GEÇİT YOK
G.Saray, Rizespor'la evinde oynadığı son 18 lig maçında 13 galibiyet, 4 beraberlik alırken, rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKTİLER
Galatasaray ile Çaykur Rize arasında oynanan maç öncesi iki takımın oyuncuları ile hakemler, lösemiye dikkati çekmek için seremoniye beyaz maske takarak çıktı. Seremonide yer alan çocukların da maske taktı.
30 BİN TARAFTAR DESTEK VERDİ
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki son lig yenilgisini ise 2017 yılında Kasımpaşa'ya karşı almıştı. Sahasında oynadığı maçlarda taraftarının da desteğiyle fırtına gibi esen Galatasaray'ı dün akşamki Çaykur Çaykur Rizespor maçında tribünden 30 bin taraftar destekledi.
RİZE'YE GEÇİT YOK
G.Saray, Rizespor'la evinde oynadığı son 18 lig maçında 13 galibiyet, 4 beraberlik alırken, rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKTİLER
Galatasaray ile Çaykur Rize arasında oynanan maç öncesi iki takımın oyuncuları ile hakemler, lösemiye dikkati çekmek için seremoniye beyaz maske takarak çıktı. Seremonide yer alan çocukların da maske taktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.