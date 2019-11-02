41 kere maşallah

evinde rakiplerine geçit vermiyor... Dün Çaykur Rizespor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 41 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip olan Cimbom, tarihinin de bu kulvardaki en iyi istatistiğine imza atmış durumda. CimbomGalatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki son lig yenilgisini iseSahasında oynadığı maçlarda taraftarının da desteğiyle fırtına gibi esen Galatasaray'ı dün akşamki Çaykur Çaykur Rizespor maçında tribünden 30 bin taraftar destekledi.G.Saray, Rizespor'la evinde oynadığı son 18 lig maçında 13 galibiyet, 4 beraberlik alırken, rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.ile Çaykur Rize arasında oynanan maç öncesi iki takımın oyuncuları ile hakemler, lösemiye dikkati çekmek için seremoniye beyaz maske takarak çıktı. Seremonide yer alan çocukların da maske taktı.