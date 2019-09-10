Bugünkü
Takvim

'de Tolgay, Serdar ve Sadık 11’i zorlayamıyor

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan , ve ile oynanan hazırlık maçında vasatın üstüne yine çıkamadılar.

Hayal kırıklığı
Geçen geçen sezon devre arasında kadroya katılan Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar performanslarıyla hayal kırıklığına neden oldu. 3 futbolcu da teknik heyet tarafından 11'de düşünülmüyor, yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendirilecek.

JAİLSON'U BİR TÜRLÜ KESEMEDİLER!
Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar olmasına rağmen bu sezon stoper mevkine Adil Rami ile Zanka edildi. Sadık ve Serdar gerçek mevkisi olmamasına Jailson'u kesemedi.



TOLGAY ARSLAN HALA BEKLENİYOR
Orta sahaya transfer edilen Tolgay Arslan da performansıyla hayal kırıklığı yaşatan başka bir isim. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında Tolga vasatın altında kaldı.

MALİYETLERİ 5 MİLYON EURO
Tolgay Arslan'ın kalabalık orta saha kurgusunda ilk 11 oynaması zor gözüküyor. Sarı lacivertli yönetimin 3 transfer için 5 milyon Euro'nun üzerinde kulüp kasasından para çıkmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Tolgay, Serdar ve Sadık 11’i zorlayamıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri