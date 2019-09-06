Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini geçtiğimiz günlerde noktalayan ve Sarı-Lacivertli ekibin teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel için bir paylaşım yaptı. Muslera'nın mesajı sosyal medyada büyük yankı buldu.
8 YILLIK REKABET EBEDİ DOSTLUK
Instagram hesabından Volkan ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan'la yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu. Muslera şu ifadeleri kullandı:
FENERBAHÇELİLER DE BEĞENDİ
"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim." Fernando Muslera'nın bu mesajı Fenerbahçeliler tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.
ARALARI HER ZAMAN İYİ OLDU...
Volkan ile Muslera daha önce de birbirlerine dostluk mesajı vermişlerdi. Hatta Volkan Demirel, Muslera'nın ilk yıllarında "Performans ortada. Ligin en iyi kalecisi Muslera" demişti.
BİRBİRLERİNİ HİÇ ÜZMEDİLER!
İKİ takım arasındaki gerginliğin tavan yaptığı zamanlarda bile Muslera ve Volkan dostluklarını bozmadı.
8 YILLIK REKABET EBEDİ DOSTLUK
Instagram hesabından Volkan ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan'la yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu. Muslera şu ifadeleri kullandı:
FENERBAHÇELİLER DE BEĞENDİ
"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim." Fernando Muslera'nın bu mesajı Fenerbahçeliler tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.
ARALARI HER ZAMAN İYİ OLDU...
Volkan ile Muslera daha önce de birbirlerine dostluk mesajı vermişlerdi. Hatta Volkan Demirel, Muslera'nın ilk yıllarında "Performans ortada. Ligin en iyi kalecisi Muslera" demişti.
BİRBİRLERİNİ HİÇ ÜZMEDİLER!
İKİ takım arasındaki gerginliğin tavan yaptığı zamanlarda bile Muslera ve Volkan dostluklarını bozmadı.
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