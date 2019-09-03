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Skrtel olmadı ’i aldılar

Skrtel’le yollarını ayıran Atalanta, Simon ’i kadrosuna kattı. Skrtel ise ’e transfer oldu.

Skrtel olmadı Kjaer’i aldılar
İtalyan ekibi Atalanta eski Fenerbahçeliler'den Martin Skrtel'i gönderip yerine Simon Kjaer'i kadrosuna kattı. Atalanta, 'i 1 yıllığına kiralarken İtalyan ekibinin yollarını ayırdığı Skrtel'in yeni durağı ise yine oldu. 34 yaşındaki , dün Medipol 'e imza attı. Slovak savunmacı geride kalan 4 sezonda ülkemizde forması giymişti.

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