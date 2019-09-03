Skrtel olmadı Kjaer’i aldılar

İtalyan ekibi Atalanta eski Fenerbahçeliler'den Martin Skrtel'i gönderip yerine Simon Kjaer'i kadrosuna kattı. Atalanta, Kjaer'i 1 yıllığına kiralarken İtalyan ekibinin yollarını ayırdığı Skrtel'in yeni durağı ise yine Türkiye oldu. 34 yaşındaki Martin Skrtel, dün Medipol Başakşehir'e imza attı. Slovak savunmacı geride kalan 4 sezonda ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti.
- Spor
- 03.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.