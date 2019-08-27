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’ya talip

’ta bırakılan Portekizli futbolcuya Medipol talip oldu. Görüşmeler devam ediyor.

Quaresma’ya Başakşehir talip
Kartal'da istenmeyen adam ilan edilen ve bırakılan Quaresma'ya Başakşehir'in talip olduğu ortaya çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede Quaresma'nın alınması yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirlendi. Görüşmeler devam ediyor.

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