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'den dünyaları istedi!

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki stoper , F.Bahçe’den yıllığı 2.3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme istedi.

Adaletin bu mu Adil!

MARSİLYA ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami Sarı-Lacivertli kulüpten dünyaları istedi. 34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2.3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. Bu istek karşısında Fenerbahçeli kurmaylar geri adım attı. Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1.5 milyon Euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.

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