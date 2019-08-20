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’nin yeni stoperi Sarı- Lacivertli formayla çıktığı ilk maçında beğeni topladı

Mathias Zanka’ya tam not

GAZİŞEHİR maçına ilk 11'de başlayan , Sarı-Lacivertli forma ile ilk sınavına çıktı. Danimarkalı futbolcu soğukkanlı duruşu ve başarılı hamleleliriyle ilk maçında taraftarların beğenisini toplamayı başardı. 1.93'lük Zanka için sosyal medyada da "Tam isabet", "Yanına iyi bir stoper gelirse savunma taş gibi olur" yorumları yapıldı.

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