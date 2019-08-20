Mathias Zanka’ya tam not

GAZİŞEHİR maçına ilk 11'de başlayan Mathias Zanka, Sarı-Lacivertli forma ile ilk sınavına çıktı. Danimarkalı futbolcu soğukkanlı duruşu ve başarılı hamleleliriyle ilk maçında taraftarların beğenisini toplamayı başardı. 1.93'lük Zanka için sosyal medyada da "Tam isabet", "Yanına iyi bir stoper gelirse savunma taş gibi olur" yorumları yapıldı.