Terim’siz G.Saray’da 4 eksik var

Galatasaray Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Bel fıtığı ameliyatı olan Teknik Direktör Fatih Terim ise bugün takımın başında yer alamayacak. Cimbom'da Feghouli, mitroglou, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir de bugün forma giymeyecek.
13 MAÇTIR YENİLMEDİ
G.Saray 9 yıl aradan sonra karşılaşacağı Denizlispor'a 13 maçtır mağlup olmadı.
13 MAÇTIR YENİLMEDİ
G.Saray 9 yıl aradan sonra karşılaşacağı Denizlispor'a 13 maçtır mağlup olmadı.
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