Roma’nın Kolarov inadı

Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov belirsizliği devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Kolarov ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.
MİRSAD TÜRKCAN GÖRÜŞECEK
Ancak İtalyanlar bir türlü Kolarov'u bırakmak istemiyor... Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Mirsad Türkcan aracılığıyla bir kez daha Roma ile masaya oturacak.
Roma'lı Kolarov'un transferini özellikle Fenerbahçe taraftarları da dört gözle bekliyor.
MİRSAD TÜRKCAN GÖRÜŞECEK
Ancak İtalyanlar bir türlü Kolarov'u bırakmak istemiyor... Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Mirsad Türkcan aracılığıyla bir kez daha Roma ile masaya oturacak.
Roma'lı Kolarov'un transferini özellikle Fenerbahçe taraftarları da dört gözle bekliyor.
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