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Roma’nın Kolarov inadı

Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızla her konuda anlaştı. Ancak İtalyanlar onun ’ye gitmesine bir türlü izin vermiyor.

Roma’nın Kolarov inadı
Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov belirsizliği devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Kolarov ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

MİRSAD TÜRKCAN GÖRÜŞECEK
Ancak İtalyanlar bir türlü Kolarov'u bırakmak istemiyor... , önümüzdeki günlerde Mirsad Türkcan aracılığıyla bir kez daha Roma ile masaya oturacak.

Roma'lı Kolarov'un transferini özellikle Fenerbahçe taraftarları da dört gözle bekliyor.

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