Fransa’da Yusuf rüzgarı

Rekor bir ücretle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımında ilk maçına çıktı... Nantes karşısında yedek kulübesinde karşılaşmaya başlaşan milli futbolcumuz 68. dakikada oyuna girdi. Başarılı bir performans gösteren Yusuf'un bir frikiği az farkla auta gitti. Tribünde yer alan bir grup Türk taraftar da yıldız futbolcuyu yalnız bırakmadı. Lille karşılaşmayı 2-1 kazanırken, bir başka Türk oyuncu Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada yer aldı.