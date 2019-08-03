Filenin Sultanları Panzer’i devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Setler 27- 25, 25-20, 17-25, 25-20 sonuçlandı. Grup müsabakalarına ev sahibi yapan Çin ise Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi. Milliler, elemelerdeki ikinci maçında bugün 10.00'da Çekya ile karşılaşacak.