Gazi Koşusu, dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 21 tayın katılımıyla çim pistte gerçekleşen 2 bin 400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan 2.27.73'lük derecesi ile kazandı. Ahmet Çelik üst üste 5'inci kez Gazi Koşusu'nda gülen isim oldu. Ödülü İstanbul BŞB. Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

SAHİBİNE 2 MİLYON 263 BİN LİRA

İKİNCİLİĞİ 2.28.01'lik derecesiyle Kuzey Kafkasyalı, 3'üncülüğü ise 2.28.63 ile Scautleo elde etti. The Last Romance'ın sahibi Melis Kurtel Emin, 1 milyon 650 bin TL yarış ikramiyesi, 160 bin TL prim ve 453 bin 750 TL yetiştiricilik bedeli ile 2 milyon 263 bin 750 TL kazandı.



Jokey Ahmet Çelik üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazanarak önemli bir başarı elde etti.



iŞTE GAZi KOŞUSU SIRALAMASI



GAZi KOŞUSU'NDA SON 20 YILIN ŞAMPiYONU





SON 13 YILIN EN HIZLISI!

Şampiyon jokey Ahmet Çelik, "The Last Romance" ile son 13 yılın en hızlı Gazi Koşusu birinciliğini elde etti.

VELİ EFENDİ FULL ÇEKTİ!

GAZİ Koşusu'na ilgi her zamanki gibi doruktaydı. Yarışseverler Veliefendi'yi hınca hınç doldurdu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

ŞIKLIK YARIŞI

GAZİ Koşusu'nda kadınlar her zamanki gibi şıklıklarıyla göz kamaştırdı... Kadınlar, şıklıkta adeta birbirleriyle yarıştılar. Veliefendi'deki büyük yarışta heyecan üst düzeydeydi.