Ve Fenerbahçe transferde bombayı patlattı... Sarı-Lacivertliler, Roma formasını giyen Alexandar Kolarov'u İstanbul'a getirdi. Dün sabah çok gizli bir şekilde İstanbul'a gelen Sırp futbolcu Başkan Ali Koç ve İkinci Başkan Semih Özsoy'la bir araya geldi.

STADI VE TESİSLERİ DE GEZDİ

Yapılan görüşmede 33 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye 'evet' diyen Kolarov'un Ülker Stadı ve Samandıra tesislerini gezdiği öğrenildi.

3 YILDA 9 MİLYON EURO

Sırp yıldızı yıldızı ikna eden Sarı- Lacivertliler, Roma ile de aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra resmi imzaya atacak. Kolorav'a 3 yılda 9 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.





STOPERDE DE GÖREV YAPIYOR

Yıldız futbolcuya sırasıyla 3.2 milyon Euro, 3 milyon Euro ve 2.8 milyon Euro verileceği belirlendi. Kolarov sol bekin yanı sıra stoper bölgesinde de oynayabiliyor.

GEÇEN SEZON TAM 8 GOL ATTI

Kolarov geçen sezon Roma formasıyla 8 gole imza atarak alkış topladı.



TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

33 yaşında olmasına rağmen müthiş istikrarı ile dikkatleri çeken Kolarov daha önce M.City ve Lazio formalarını da giydi.