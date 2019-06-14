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12 milyonu getiren ’yı alır

Galatasaray Yönetimi, ’dan teklifler alan Faslı yıldız futbolcuyu 12 milyon ’dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

12 milyonu getiren Belhanda’yı alır
G.Saray Yönetimi, Faslı yıldızı Younes Belhanda için fiyatı belirledi. takımlarının transfer listesinde yer alan yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro'dan aşağıya satmayı planlamayan Cimbom, daha az gelen teklifleri ise direkt reddediyor.

FİYATINI BULURSAK SATIN!
G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in yönetime, "Fiyatını bulursak satabiliriz" dediği öğrenildi.

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