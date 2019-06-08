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'yi yeniden gündemine aldı

’nın da onayını alan Siyah-Beyazlı yönetim, ile sözleşmesi sona eren ön libero Kabore için çalışmalara başladı. , oyuncunun menajerinden randevu istedi.

Yine yeniden Charles Kabore

Teknik direktörlük koltuğuna 'yı oturtan çalışmalarına ağırlık verdi... ÇOK UĞRAŞMIŞTI Siyah-Beyazlılar geçen sezonun devre arasında transferi için uğraş verdiği için yeniden harekete geçti.

TALİPLERİ FAZLA
Sezonu 'nın takımında bitiren ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Charles Kabore için Abdullah Avcı'nın da onayı alındı. Beşiktaş Yönetimi, 2016 yılından beri Rusya'da forma giyen yıldız oyuncu için menajerinden randevu aldı. Siyah-Beyazlılar, Kabore'nin şartlarını masaya yatıracak ve kısa sürede transferi sonlandırmayı çalışacak. Yıldız oyuncuyu ve 'dan da birçok takım istiyor.

92 KEZ MİLLİ OLDU
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Charles Kabore, 92 kez forması giydi. Tecrübeli oyuncu 4 kez ağları havalandırdı.

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