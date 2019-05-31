Trabzonspor, Leeds United'e ilk ödemeyi yaptı ve Caleb Ekuban’ın tapusu alındı... Caleb Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.
Karadeniz Fırtınası, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle Leeds'e yaptı. Ve Ekuban resmen Trabzonsporlu oldu. İki yıllık sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.
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