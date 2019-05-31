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Trabzon 'ın bonservisini aldı

, Leeds United'e ilk ödemeyi yaptı ve Caleb ’ın tapusu alındı... Caleb Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.

Ekuban resmen Trabzon’da
Karadeniz Fırtınası, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle Leeds'e yaptı. Ve resmen lu oldu. İki yıllık sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.

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