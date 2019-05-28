Fener'de şampiyon kadronun oluşturulması adına bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç, sportif direktör Daimen Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya gelerek transfer listesine son şeklini verecekler. Transfer listesinin beklenenden uzun olması bekleniyor.

TRANSFER BÜTÇESİ ARTABİLİR

Transfere ayrılacak bütçenin de yine daha büyük olması söz konusu. Toplantıda ayrıca sözleşmesi ona erecek oyunculardan hangileriyle yola devam edileceği de kesin olarak karara bağlanacak.

​TÜM DETAYLARA BAKILACAK...

Soldado'nun takımda kalıp kalmaması kritik öneme sahip, çünkü Soldado kalırsa 2, kalmazsa 3 santrfor transferi yapılacak. Kaptan Volkan Demirel'in devam edip etmeyeceği de kesinleşebilir.