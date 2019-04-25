G.Saray sezon sonu ligde ve kupada zafere ulaşmak istiyor

sezon finalinikusursuzyapmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar,sezonu çiftekupayla tamamlamanınpeşinde.yönetimve teknik ekiptek vücut oldu...oyuncularınhırsı adetagözlerinden okunuyor.finallerini genelde iyi yapan'in güveni tam. Tecrübeli teknik adamın oyuncularıylatoplantı yaptığı ve bu görüşmede öğrencilerine çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.futbolcularına, "Sezonu çifte kupayla tamamlayacağımıza inancım tam. 7 maç kaldı. Hepsini kazanacağız. Artık bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok." dedi.patronu, "Biz inandığımız takdirde hiçbir takım önümüzde durumaz. Bu kulüp daha önce de finalleri kazandı." ifadelerini kullandı.