G.Saray sezon sonu ligde ve kupada zafere ulaşmak istiyor

G.Saray sezon finalini kusursuz yapmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan 7 maçı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamanın peşinde. Aslan'da yönetim ve teknik ekip tek vücut oldu... Florya'da oyuncuların hırsı adeta gözlerinden okunuyor.
FATİH HOCA GÜVEN AŞILIYOR
Sezon finallerini genelde iyi yapan Fatih Terim'in güveni tam. Tecrübeli teknik adamın oyuncularıyla Florya'da toplantı yaptığı ve bu görüşmede öğrencilerine çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.
HEP BERABER BAŞARACAĞIZ
Terim'in futbolcularına, "Sezonu çifte kupayla tamamlayacağımıza inancım tam. 7 maç kaldı. Hepsini kazanacağız. Artık bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Hep beraber başaracağız" dedi.
G.SARAY FİNALLERİN TAKIMI
G.Saray'ın patronu Fatih Terim, "Biz inandığımız takdirde hiçbir takım önümüzde durumaz. Bu kulüp daha önce de finalleri kazandı. Bu finalden de yüzümüzün akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.
FATİH HOCA GÜVEN AŞILIYOR
Sezon finallerini genelde iyi yapan Fatih Terim'in güveni tam. Tecrübeli teknik adamın oyuncularıyla Florya'da toplantı yaptığı ve bu görüşmede öğrencilerine çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.
HEP BERABER BAŞARACAĞIZ
Terim'in futbolcularına, "Sezonu çifte kupayla tamamlayacağımıza inancım tam. 7 maç kaldı. Hepsini kazanacağız. Artık bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Hep beraber başaracağız" dedi.
G.SARAY FİNALLERİN TAKIMI
G.Saray'ın patronu Fatih Terim, "Biz inandığımız takdirde hiçbir takım önümüzde durumaz. Bu kulüp daha önce de finalleri kazandı. Bu finalden de yüzümüzün akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.
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