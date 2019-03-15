İstediğimiz sonucu alacağız

Trabzonspor Kulübü'nün 2010-11 sezonu sonrasında yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvurunun duruşması bugün İsviçre'de görülecek. UEFA FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu umut dağıttı.
TESCİL ETMELERİ GEREKİR
Önder Bülbüloğlu CAS'tan güzel bir sonuç beklediklerini söyleyerek, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tescil etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
KARAR ADALETLİ OLMALI
CAS'ın bağımsız bir spor mahkemesi olduğuna dikkat çeken Önder Bülbüloğlu, "Eğer adaletli bir karar verilirse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.
TESCİL ETMELERİ GEREKİR
Önder Bülbüloğlu CAS'tan güzel bir sonuç beklediklerini söyleyerek, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tescil etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
KARAR ADALETLİ OLMALI
CAS'ın bağımsız bir spor mahkemesi olduğuna dikkat çeken Önder Bülbüloğlu, "Eğer adaletli bir karar verilirse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.
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