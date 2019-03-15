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İstediğimiz sonucu alacağız

sezonu için ’a giden Trabzon gözünü verilecek karara çevirdi. Bülbüloğlu, “İstediğimiz sonucu alacağız”dedi.

İstediğimiz sonucu alacağız
Trabzonspor Kulübü'nün 2010-11 sezonu sonrasında yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında 'a yaptığı başvurunun duruşması bugün 'de görülecek. Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı umut dağıttı.

​TESCİL ETMELERİ GEREKİR
Önder Bülbüloğlu CAS'tan güzel bir sonuç beklediklerini söyleyerek, "'un şampiyonluğunu tescil etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

​KARAR ADALETLİ OLMALI
CAS'ın bağımsız bir spor mahkemesi olduğuna dikkat çeken Önder Bülbüloğlu, "Eğer adaletli bir karar verilirse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

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