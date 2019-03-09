7 topçu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Skrtel, Dirar, İsmail, Serdar, Soldado, Eljif ve Neustadter bugünkü Medipol Başakşehir maçında kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak Sivas maçında forma giyemeyecek. Bu durumu oyuncularına hatırlatan Ersun Yanal, "Özellikle gereksiz itirazdan dolayı kart görmenizi istemiyorum. Bu durumun hem maç içinde hem de sonraki maçlar için olimsiz etkisi oluyor" dedi.
- Spor
- 09.03.2019
- Gazete
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