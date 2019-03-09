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7 topçu sınırında

F.Bahçe’de kart sınırındaki oyuncu fazlalığı dikkat çekiyor.

7 topçu sarı kart sınırında
'de 7 futbolcu cezası sınırında. Skrtel, Dirar, İsmail, Serdar, Soldado, Eljif ve Neustadter bugünkü Medipol Başakşehir maçında kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak Sivas maçında forma giyemeyecek. Bu durumu oyuncularına hatırlatan , "Özellikle gereksiz itirazdan dolayı kart görmenizi istemiyorum. Bu durumun hem maç içinde hem de sonraki maçlar için olimsiz etkisi oluyor" dedi.

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