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Adana’da puanlar kardeş payı

’le öne geçen ’a, Furkan’la yanıt verdi. Zorlu maçta kazanan çıkmadı.

Adana’da puanlar kardeş payı
1 Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sahasında 'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Giresun, 24. dakikada 'le öne geçerken, Adana 53'te 'la eşitliği sağladı. Taraflar kalan bölümde eşitliği bozamadı ve maç berabere bitti.

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