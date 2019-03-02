1 Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Adanaspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Giresun, 24. dakikada Muhammet'le öne geçerken, Adana 53'te Furkan Özçal'la eşitliği sağladı. Taraflar kalan bölümde eşitliği bozamadı ve maç berabere bitti.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
Adana’da puanlar kardeş payı
Muhammet’le öne geçen Giresunspor’a, Adanaspor Furkan’la yanıt verdi. Zorlu maçta kazanan çıkmadı.
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