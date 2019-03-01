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7 yıldır Başkanlığını sürdüren görevinden istifa etti

Demirören İddaa, Misli.com’un bünyesine katılmasından dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Haziran'daki Genel Kurulu'na kadar başkanlık görevini vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

Ve Demirören bıraktı
TFF'DE beklenen oldu ve 7 yıldır başkanlık görevini üstlenen Yıldırım Demirören görevinden istifa etti. Demirören TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF başkanlığından İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
7 yıldır sürdürdüğü görevde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Demirören, "Birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, yönetim kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ BAŞKAN GÜRELİ
Yıldırım Demirören'in başkanlığı bırakmasının ardından Başkan Vekili Hüsnü Güreli'nin Haziran ayında yapılacak genel kurula kadar vekaleten başkanlık görevini yürüteceği bildirildi. Bu kararın yönetim kurulu kararıyla alındığının da altı özellikle çizildi.



DEMİRÖREN DÖNEMİNDE 78 MİLLİ MAÇA ÇIKTIK
Göreve 27 Şubat 2012'de gerçekleştirilen genel kurulla gelen Demirören döneminde A toplam 78 maça çıktı. Bu maçlarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldık. Demirören A Milli Takım'da , ve Lucescu ile çalıştı.

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