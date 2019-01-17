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kupada avantaj peşinde

Fenerbahçe kupada avantaj peşinde
ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları bugün sona eriyor. Fenerbahçe, 20.30'da Ümraniyespor'a konuk olacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe'nin sahaya Volkan-Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali-Jailson- Ayew, Eljif, Mehmet Ekici, Valbuena-Slimani 11'i ile çıkması bekleniyor.

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