Fenerbahçe kupada avantaj peşinde

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları bugün sona eriyor. Fenerbahçe, 20.30'da Ümraniyespor'a konuk olacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe'nin sahaya Volkan-Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali-Jailson- Ayew, Eljif, Mehmet Ekici, Valbuena-Slimani 11'i ile çıkması bekleniyor.
- Spor
- 17.01.2019
- Gazete
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