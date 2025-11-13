Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

AA



CENAZE SÜRECİ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYOR

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD'de 78 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının naaşının Türkiye'ye getirilmesi sürecinde *Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy* devreye girdi. Abacı'nın cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.