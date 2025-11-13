Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın ABD'de vefatının ardından, naaşının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sanatçının cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.
CENAZE SÜRECİ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYOR
Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD'de 78 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının naaşının Türkiye'ye getirilmesi sürecinde *Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy* devreye girdi. Abacı'nın cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.
AKM'DE VEDA TÖRENİ
Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.