Aradaki fark 2 milyon Euro

Kısa süre önce Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad Younes Belhanda'yı da bitirmeye çok yakın... Faslı yıldızla anlaşma sağlayan Suudi Arabistan kulübü, Sarı-Kırmızılı yönetimle pazarlıklarda da sona geldi. Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro alan Belhanda 6 milyon Euro'luk teklife 'evet' dedi. Eğer Sarı-Kırmızılılar'a 7 milyon Euro öneren Al Ittihad, 9 milyon Euro'ya çıkarsa resmi imzalar atılacak.
- Spor
- 15.01.2019
- Gazete
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