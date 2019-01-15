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Aradaki fark 2 milyon Euro

Aradaki fark 2 milyon Euro
Kısa süre önce 'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Younes 'yı da bitirmeye çok yakın... Faslı yıldızla anlaşma sağlayan kulübü, Sarı-Kırmızılı yönetimle pazarlıklarda da sona geldi. Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro alan Belhanda 6 milyon Euro'luk teklife 'evet' dedi. Eğer Sarı-Kırmızılılar'a 7 milyon Euro öneren Al Ittihad, 9 milyon Euro'ya çıkarsa resmi imzalar atılacak.

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