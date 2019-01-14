Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko, konuk ettiği Adatıp Sakarya BŞ Belediye Basketbol'u 89-64 yendi. Bahçeşehir Koleji ise İstanbul BBSK'yı 103-86 yendi. Kadınlar Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Ormanspor-F.Bahçe: 73-90, G.Saray-Beşiktaş: 52-65, İst Ünv-Botaş: 48-81, Hatay BŞB-Mersin BŞB: 60-64.
BLAKE GRİFFİN'DEN ESKİ TAKIMINA 44 SAYI
NBA'DE LA Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti. Diğer sonuçlar: Miami-Memphis: 112-108, Orlando-Boston: 105-103, Minnesota-New Orleans: 110-106, Oklahoma-San Antonio: 122-112, Phoenix-Denver: 102-93, Sacramento- Charlotte: 104-97, Utah-Chicago: 110-102.
BAYRAM BEKTAŞ YOL AYRIMINDA
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılmaması teknik direkttör Bayram Bektaş'ı istifa noktasına getirdi. Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Bayram Bektaş bugün başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya gelecek ve kulüpteki geleceğini masaya yatıracak. 44 yaşındaki teknik adam., takımının başında sadece 1 maça çıkmıştı.
BLAKE GRİFFİN'DEN ESKİ TAKIMINA 44 SAYI
NBA'DE LA Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti. Diğer sonuçlar: Miami-Memphis: 112-108, Orlando-Boston: 105-103, Minnesota-New Orleans: 110-106, Oklahoma-San Antonio: 122-112, Phoenix-Denver: 102-93, Sacramento- Charlotte: 104-97, Utah-Chicago: 110-102.
BAYRAM BEKTAŞ YOL AYRIMINDA
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılmaması teknik direkttör Bayram Bektaş'ı istifa noktasına getirdi. Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Bayram Bektaş bugün başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya gelecek ve kulüpteki geleceğini masaya yatıracak. 44 yaşındaki teknik adam., takımının başında sadece 1 maça çıkmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.