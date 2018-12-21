rövanşmaçındaekiplerindenkonuk etti. Mücadeleyikazanansarı-lacivertliler adınıbir üst tura yazdırdı.dakikadakaleciylekarşı karşıya kaldığıpozisyondaki aşırtmaşutunda top filelerlebuluştu. 0-1.Idazza skoru eşitledi. 1-1dakikalardadüzgün vuruşlarahatlatan golleri attı ve fark bir anda 2'ye çıktı: 1-3.penaltıdan farkıindirdi:maçıgetirdi. Bu maçtaveilk gollerini attılar.

KUPA'DA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk maçlar 15-16-17 Ocak, rövanşlar ise 22-23-24 Ocak'ta oynanacak. Kura çekiminde 8 seri başı takım yer alacak... Kupada tur atlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Kura çekimi A Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda son 16'ya şu takımlar kaldı.