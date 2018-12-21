Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 1. Lig ekiplerinden Giresun spor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı. 7. dakikada Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
14'TE Idazza skoru eşitledi. 1-1 49 ve 55. dakikalarda Mehmet Ekici 2 düzgün vuruşla Fenerbahçe'yi rahatlatan golleri attı ve fark bir anda 2'ye çıktı: 1-3.
EKİCİ&REYES SİFTAH YAPTI
68'de Volkan penaltıdan farkı 1'e indirdi: 2-3. 73'te M.Topal, 89'da Reyes maçı 5-2'ye getirdi. Bu maçta M.Ekici ve Reyes F.Bahçe'deki ilk gollerini attılar.
KUPA'DA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
İŞTE SON 16
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya şu takımlar kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesirspor, Göztepe, Başakşehir, Akhisarspor.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
14'TE Idazza skoru eşitledi. 1-1 49 ve 55. dakikalarda Mehmet Ekici 2 düzgün vuruşla Fenerbahçe'yi rahatlatan golleri attı ve fark bir anda 2'ye çıktı: 1-3.
EKİCİ&REYES SİFTAH YAPTI
68'de Volkan penaltıdan farkı 1'e indirdi: 2-3. 73'te M.Topal, 89'da Reyes maçı 5-2'ye getirdi. Bu maçta M.Ekici ve Reyes F.Bahçe'deki ilk gollerini attılar.
KUPA'DA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk maçlar 15-16-17 Ocak, rövanşlar ise 22-23-24 Ocak'ta oynanacak. Kura çekiminde 8 seri başı takım yer alacak... Kupada tur atlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Kura çekimi A Spor'dan yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya şu takımlar kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesirspor, Göztepe, Başakşehir, Akhisarspor.
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